heute journal - der Podcast:Kaja Kallas über Trump-Show: Löst man so einen Krieg?

Doch nicht nur die große Politik steht im Fokus: Wir schauen auch auf die feinen Zwischentöne, auf Komplimente, Inszenierungen und Machtgesten, die auf den ersten Blick banal wirken, aber in der Diplomatie viel über Machtverhältnisse und Strategien verraten können. Wenn Trump den europäischen Staats- und Regierungschefs schmeichelnde Worte widmet oder Selenskyjs Outfit zum Gesprächsthema wird, steckt dahinter weit mehr als nur Smalltalk. Es sind Signale, Botschaften an die Weltöffentlichkeit und manchmal auch gezielte Provokationen. War das also diplomatische Raffinesse, die den Weg zu ernsthaften Verhandlungen ebnen soll? Oder doch nur eine perfekt inszenierte Show, mit der Trump sich selbst in Szene setzt? Und welche Rolle bleibt dabei für Europa, das nun mehr Verantwortung übernehmen soll als je zuvor?