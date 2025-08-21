heute journal - der Podcast:Kaja Kallas über Trump-Show: Löst man so einen Krieg?
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas macht klar: Putin hat kein Interesse an einem Frieden! Mit diesem Urteil stellt sich die Frage, wie viel Substanz im Gipfel im Weißen Haus wirklich steckte. War der Montag ein historischer Tag oder am Ende doch nur eine große Show? Zwar verließ die „Koalition der Willigen“ das Treffen mit Trump und Putin sichtlich zufrieden, es wurden Komplimente verteilt und das Gespräch als Erfolg verbucht. Doch konkrete Ergebnisse sucht man vergebens. Wir wollen deshalb genauer hinschauen: Sind wir einer Lösung des Krieges in der Ukraine tatsächlich nähergekommen? Welche Rolle kann und soll Europa dabei übernehmen? Darüber sprechen wir mit Kaja Kallas und mit der Politikwissenschaftlerin Prof. Cindy Wittke-Hohlberg vom Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung.
Doch nicht nur die große Politik steht im Fokus: Wir schauen auch auf die feinen Zwischentöne, auf Komplimente, Inszenierungen und Machtgesten, die auf den ersten Blick banal wirken, aber in der Diplomatie viel über Machtverhältnisse und Strategien verraten können. Wenn Trump den europäischen Staats- und Regierungschefs schmeichelnde Worte widmet oder Selenskyjs Outfit zum Gesprächsthema wird, steckt dahinter weit mehr als nur Smalltalk. Es sind Signale, Botschaften an die Weltöffentlichkeit und manchmal auch gezielte Provokationen. War das also diplomatische Raffinesse, die den Weg zu ernsthaften Verhandlungen ebnen soll? Oder doch nur eine perfekt inszenierte Show, mit der Trump sich selbst in Szene setzt? Und welche Rolle bleibt dabei für Europa, das nun mehr Verantwortung übernehmen soll als je zuvor?
Außerdem nehmen wir euch mit in die leichtere Seite der Woche: Sommerhits. Von Despacito bis Golden – warum bleiben manche Songs im kollektiven Gedächtnis hängen, während andere nur in Streaming-Blasen existieren? Musik-Comedian Dr. Pop erklärt, was ein Lied zum Sommerhit macht und überrascht mit kuriosen Fakten aus der Popgeschichte.
Folge verpasst? Hier gibt es jederzeit alle derzeit verfügbaren Folgen von "heute journal - der Podcast".