heute journal - der Podcast : Stress bei der Union: Wie stabil regiert Merz?

14.08.2025 | 18:30 |

Friedrich Merz ist seit 100 Tagen Bundeskanzler und genau zu diesem Jubiläum steht er unter massivem Druck. Er ist unbeliebter als sein Vorgänger, es gibt Streit in der Koalition und Kritik an seiner überraschenden Entscheidung, bestimmte Waffenlieferungen an Israel zu stoppen. Was bedeutet das für seine Macht im Bundestag, für die Stabilität der Regierung und für seine Zukunft? Helene Reiner und Marietta Slomka sprechen darüber mit dem Leiter des ZDF Hauptstadtstudios und Unionskenner Wulf Schmiese. Außerdem: Mehr als 180 Staaten verhandeln in Genf über ein globales Plastikabkommen. Wir schauen darauf, was drinstehen müsste, damit es wirklich etwas verändert.