  3. Merkliste
  4. Suche
Sendungen
heute journal

heute journal - der Podcast: Krieg im Sudan

heute journal - der Podcast:Krieg im Sudan: Kein Platz in den Schlagzeilen?

|
heute journal - der Podcast mit Helene Reiner und Christian Sievers

Die Vereinten Nationen sprechen von der größten humanitären Krise der Welt. Seit mehr als zwei Jahren herrscht im Sudan Krieg. Zwei Generäle kämpfen um die Macht – auf dem Rücken der Zivilbevölkerung. Zehntausende sind gestorben, Millionen sind auf der Flucht, Hunger und sexualisierte Gewalt sind allgegenwärtig. Und doch spielt der Sudan in der internationalen Berichterstattung kaum eine Rolle. Warum ist das so? Wie berichten Journalistinnen und Journalisten trotzdem aus dem Kriegsgebiet – und wie ist die aktuelle Situation im Sudan? Gibt es Hoffnung auf ein Ende der Gewalt? Darüber sprechen wir mit ZDF-Korrespondentin Golineh Atai und mit der sudanesischen Aktivistin Ilaaf Khalfalla, deren Familie vor dem Krieg fliehen musste. Außerdem: „Gundula erklärt“ die Hintergründe des Konflikts.

Seit April 2023 herrscht im Sudan ein Bürgerkrieg. Zwei Generäle kämpfen um Macht, auf dem Rücken der Zivilbevölkerung.  

Vor sechs Jahren sah es im Sudan noch ganz anders aus. 2019 stürzte die sudanesische Bevölkerung den Langzeitdiktator Omar al-Bashir. Vorangegangen waren monatelanger Proteste. Getragen von Studierenden, Gewerkschaften, Frauen, Menschen aus dem ganzen Land. Die Hoffnung: ein demokratischer Neuanfang. 

Daraufhin wurde eine Übergangsregierung gebildet – zur Hälfte zivil, zur Hälfte militärisch. Doch der Übergang funktionierte nicht, das Vertrauen fehlte und jede Gruppe griff nur nach größtmöglicher Macht.

2021 putschte die sudanesische Armee. General Abdel Fattah al-Burhan übernahm die Kontrolle. Unterstützt wurde er von Mohamed Hamdan Daglo, genannt Hemetti. Er war der Anführer einer paramilitärischen Gruppe, der “Rapid Support Forces”, kurz RSF.

Zwei Jahre später zerbrach das Bündnis die Zusammenarbeit der beiden Generäle. Auslöser war ein Plan, die RSF in die reguläre Armee einzugliedern. Das hätte Hemetti aber zum Untergebenen von Burhan gemacht. Der machtbewusste Hemetti weigerte sich und griff zu den Waffen.
Millionen Menschen auf der Flucht, Zehntausende Tote, Hunger, sexualisierte Gewalt – der Krieg im Sudan gehört zu den größten humanitären Katastrophen unserer Zeit. Und doch findet das Leid der Menschen kaum Beachtung in der internationalen Berichterstattung.
Doch warum ist das so? Und wie geht es den Menschen, die dort leben?

Das besprechen Host Helene Reiner und heute journal-Moderator Christian Sievers mit der ZDF-Korrespondentin Golineh Atai.
Außerdem blicken wir nach Südafrika: Dort verfolgen Forscherinnen und Forscher einen ungewöhnlichen Ansatz im Kampf gegen Wilderei. Künftig sollen Nashörner mit minimalen Mengen radioaktiven Materials markiert werden – nicht um ihnen zu schaden, sondern um ihre Hörner für den illegalen Handel unbrauchbar zu machen. Die Idee: Wird radioaktives Material in das Horn eingebracht, schlagen Strahlendetektoren an Flughäfen und Grenzen Alarm.
Folge verpasst? Hier gibt es jederzeit alle derzeit verfügbaren Folgen von "heute journal - der Podcast".

Nachrichten | Thema
:heute journal - der Podcast

Was steckt hinter den großen Schlagzeilen? Gemeinsam mit Marietta Slomka, Christian Sievers und Dunja Hayali blickt Helene Reiner in jeder Folge auf ein wichtiges Thema der Woche.
Logo "heute journal – der Podcast"
Thema
heute journal - der Podcast