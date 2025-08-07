heute journal - der Podcast:Krieg im Sudan: Kein Platz in den Schlagzeilen?

Seit April 2023 herrscht im Sudan ein Bürgerkrieg. Zwei Generäle kämpfen um Macht, auf dem Rücken der Zivilbevölkerung.



Vor sechs Jahren sah es im Sudan noch ganz anders aus. 2019 stürzte die sudanesische Bevölkerung den Langzeitdiktator Omar al-Bashir. Vorangegangen waren monatelanger Proteste. Getragen von Studierenden, Gewerkschaften, Frauen, Menschen aus dem ganzen Land. Die Hoffnung: ein demokratischer Neuanfang.



Daraufhin wurde eine Übergangsregierung gebildet – zur Hälfte zivil, zur Hälfte militärisch. Doch der Übergang funktionierte nicht, das Vertrauen fehlte und jede Gruppe griff nur nach größtmöglicher Macht.



2021 putschte die sudanesische Armee. General Abdel Fattah al-Burhan übernahm die Kontrolle. Unterstützt wurde er von Mohamed Hamdan Daglo, genannt Hemetti. Er war der Anführer einer paramilitärischen Gruppe, der “Rapid Support Forces”, kurz RSF.



Zwei Jahre später zerbrach das Bündnis die Zusammenarbeit der beiden Generäle. Auslöser war ein Plan, die RSF in die reguläre Armee einzugliedern. Das hätte Hemetti aber zum Untergebenen von Burhan gemacht. Der machtbewusste Hemetti weigerte sich und griff zu den Waffen.