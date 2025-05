Scholz: Warnung an Russland, Appell an Europa

von B. Behrendt / U. Roeller 09.05.2023 | 21:45 |

Vor dem EU-Parlament in Straßburg wirft Bundeskanzler Olaf Scholz Putin Machtgehabe vor. In der Flüchtlingskrise mahnt er eine europäische Lösung an, erfährt aber auch Kritik.