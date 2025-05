Erste Impfzentren vor der Schließung

von Sibylle Bassler 11.08.2021 | 21:45 |

Anfangs waren es bis zu 300 Impfungen pro Tag, jetzt sind es manchmal nur noch zehn. Deshalb schließen in Bayern erste Impfzentren. Dafür soll in Arztpraxen weiter geimpft werden. Doch was passiert, wenn die Nachfrage im Herbst wieder steigt?