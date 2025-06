Debatte um Zurückweisungen geht weiter

von N. Diekmann / P. Schöber 03.06.2025 | 21:45 |

Die Opposition wirft Innenminister Dobrindt Rechtsbruch vor, weil er an den Zurückweisungen an den Grenzen festhalten will. Vom Koalitionspartner kommt Rückendeckung für Dobrindt.