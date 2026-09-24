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Netanjahu bei der UN: Schlagabtausch mit Mamdani

Netanjahu bei der UN: Schlagabtausch mit Mamdani

von Armin Coerper

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Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel, spricht im Hauptquartier der Vereinten Nationen während der 81. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen.