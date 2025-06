World Hello Day

21.11.2016 | 16:00 |

Heute ist „World Hello Day“. Jeder soll an diesem Tag zehn Personen ein "Hello" zurufen, weil er damit zeigt, wie wichtig persönliche Beziehungen für die Bewahrung des Friedens sind. Wir haben ihn zum Anlass genommen und mal nachgeschaut wie man sich in Europa begrüßt.