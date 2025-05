Wirtschaftliche Entwicklungen in Europa

von Annette Hilsenbeck, Anne Arend und Luc Walpot 14.08.2023 | 16:00 |

Während Deutschland in eine Wirtschaftsflaute rutscht, hat sich z.B. Griechenland von der Wirtschaftskrise 2010 erholt. In Frankreich zeigen Macrons Reformen erste Erfolge und Irlands Politik des Steuerdumpings zieht Großkonzerne an und spült Geld ins Land.