Wiederaufbaukonferenz in Berlin

von Daniel Pontzen 11.06.2024 | 16:00 |

Die Bundesregierung lädt zu einer internationalen Wiederaufbaukonferenz ein. Angesichts massiver Angriffe Russlands geht es bei dem zweitägigen Treffen in Berlin auch um Nothilfe mitten im Krieg. Auch Selenskyj nimmt an der Konferenz in Berlin teil.