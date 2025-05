Wassernotstand in Katalonien

von Anne Arend 01.02.2024 | 16:00 |

Privatpools dürfen nicht mehr befüllt werden, Brunnen werden geschlossen und Gärten dürfen nichtmehr bewässert werden. Was nach Hitzesommer in der Wüste klingt ist tatsächlich Februar in Katalonien. Dort hat die Regionalregierung heute den Wassernotstand ausgerufen.