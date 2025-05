Waldbrände und schwere Unwetter in Europa

von Linda Kierstan 25.07.2023 | 16:00 |

Der Süden Europas ächzt unter Temperaturen von mehr als 40 Grad. In Griechenland rollt die längste Hitzewelle aller Zeiten – starke Winde fachen die Waldbrände auf Rhodos weiter an und in Norditalien toben schwere Unwetter.