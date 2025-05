Volt im Europaparlament

von Gunnar Krüger 19.06.2024 | 16:00 |

Volt holte bei der Europawahl drei Prozent in Deutschland, fünf Prozent in den Niederlanden - macht fünf Abgeordnete. Was steckt hinter der kleinen lila Erfolgsgeschichte? Und was hat die Partei in welcher Fraktion vor?