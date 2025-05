Valencia führt wieder Maskenpflicht ein

von Anne Arend 16.01.2024 | 16:00 |

Auch in Spanien steigt die Zahl der Atemwegsinfektionen rasant an, die Krankenhäuser und Hausärzte geraten mitunter an ihre Grenzen. In der Region Valencia gilt in Krankenhäusern und Arztpraxen wieder eine Maskenpflicht.