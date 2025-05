Ungarn: "Trucking for Equality"

von Valerie Albert 09.07.2024 | 16:00 |

In Europa fehlen rund 230.00 LKW-Fahrer und Fahrerinnen. Um dem entgegenzuwirken rekrutiert ein dänisches Logistikunternehmen nun Frauen aus Indien und bildet diese in Ungarn zu Truckerinnen aus. „Trucking for Equality“ nennt sich das Programm.