Ungarn first? Pro Europa? – Ungarn vor der Parlamentswahl

Ungarn first? Pro Europa?

von Andreas Klinner, Peter Ruppert 09.04.2026 | 14:00 |

Am 12. April 2026 wählen die Ungarn ein neues Parlament. Umfragen sagen einen deutlichen Vorsprung von Herausforderer Peter Magyar und seiner oppositionellen Tisza-Partei voraus. Nach 16 Jahren an der Macht hat Viktor Orban sein Land in eine illiberale Demokratie verwandelt, in der die Infrastruktur marode, das Gesundheitssystem unterfinanziert und das Bildungswesen vernachlässigt ist. Korruption und Vetternwirtschaft florieren. Heute in Europa-Moderator Andreas Klinner trifft Gegner und Anhänger von Viktor Orban und zeigt, warum das Land vor der Wahl so gespalten ist wie nie zuvor.