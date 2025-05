Überschwemmungen in Slowenien und Österreich

von Linda Kierstan 07.08.2023 | 16:00 |

Slowenien kämpft weiter mit den Folgen der bisher schlimmsten Naturkatastrophe in der Geschichte des Landes - Dörfer wurden evakuiert, Straßen standen unter Wasser, an der Mur brach ein Damm. Auch in Österreich kam es zu heftigen Überschwemmungen.