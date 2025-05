Tschechien stoppt russische Propaganda

von Britta Hilpert 28.03.2024 | 16:00 |

Die Regierung in Prag will ein mutmaßliches Propagandanetzwerk des Kremls ausgehoben haben. Demnach hat Russland über die Nachrichtenseite „Voice of Europe“ europäische Rechtsaußen-Politiker beeinflusst, ihre Hilfe für die Ukraine einzustellen.