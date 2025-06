Europas Rechtspopulisten bejubeln Trumps Sieg

10.11.2016 | 16:00 |

Europas Rechtpopulisten bejubeln Trumps überraschende Sieg. Für sie alle kommt dieser Wahlausgang wie gerufen. In Frankreich redet Marine Le Pen von der „Befreiung des Volkes“. In den Niederlanden Geert Wilders von einem „Sieg über das Establishment“. Und in Großbritannien jubelt Nigel Farage nach dem Brexit Referendum „die zweite große Revolution“.