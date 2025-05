Trooping the Colour

von Laura Ozdoba 14.06.2024 | 16:00 |

Die jährliche Parade zu Ehren des britischen Monarchen steht in diesem Jahr unter keinem guten Stern: König Charles, an Krebs erkrankt, nimmt geschwächt am Ereignis teil. Ob Prinzessin Kate, auch sie ist an Krebs erkrankt, teilnehmen kann, ist weiter ungewiss.