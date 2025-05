Österreich: Mit Wasserdefizit in die neue Saison

23.03.2023

Ein ausgetrockneter See welcher einer Mondlandschaft gleicht. Stege und Boote liegen auf dem Trockenen. Noch nie war es denkbar, dass es Österreich an Trinkwasser mangelt, doch der Grundwasserstand im Wiener Becken ist so niedrig wie noch nie zuvor.