Taylor in London: Verschärfte Sicherheit

von Renée Severin 15.08.2024 | 16:00 |

Nach den Konzertabsagen wegen Terrorgefahr vergangene Woche in Wien setzt Taylor Swift ihre Tournee fort und kehrt in London auf die Bühne zurück. Über die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen in der britischen Hauptstadt.