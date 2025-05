Stimmungsbild nach der Wahl

von Britta Hilpert, Andreas Postel und Christian von Rechenberg 10.06.2024 | 16:00 |

In einigen Ländern Europas haben rechtspopulistische Parteien deutlich zugelegt oder sind sogar stärkste Kraft geworden – wie etwa in Italien und Österreich. In Ungarn hat die Fidesz-Partei von Viktor Orban ihr bisher schlechtestes Ergebnis erzielt.