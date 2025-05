Schwedens Nato-Beitritt

von Sohad Khaldi 24.01.2023 | 16:00 |

Wegen der russischen Aggressionen in der Ukraine will Schweden Mitglied in der Nato werden. Doch die Türkei befindet sich in einer Blockadehaltung, aufgrund der Koran-Verbrennung vor der türkischen Botschaft in Stockholm.