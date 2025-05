Schwammstadt gegen Klimawandel

von Isabelle Schäfers 30.05.2024 | 16:00 |

Summer in the City – heiß und drückend. Wenn Hitze auf Stadt trifft, braucht es dringend Abkühlung. In den Niederlanden hilft das Konzept der Schwammstadt: Bepflanzte Hochhausdächer speichern Wasser wie Schwämme und entlasten so die Kanalisation.