Russland: Die Rolle Stalins

von Nina Niebergall 06.03.2023 | 16:00 |

Zum 70. Todestag werden in Moskau Kränze für Stalin niedergelegt – einen brutalen Massenmörder. Putin stellt sich als vermeintlicher Nazi-Gegner in seine Nachfolge. An der Aufarbeitung von Stalins Verbrechen hat er kein Interesse.