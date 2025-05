Rollendes Kino in Frankreich

von Thomas Walde 27.10.2023 | 16:00 |

Ein LKW, der in kürzester Zeit in einen kompletten Kinosaal umgewandelt werden kann, fährt in Zentralfrankreich von Dorf zu Dorf, um aktuelle Filme zu zeigen, und fördert so Zusammensein und Kultur in strukturschwachen Regionen.