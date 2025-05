Reaktionen zur Wahl aus Italien

von B. Jäger, P. Ruppert und K. Wiegand 26.09.2022 | 16:00 |

Nach der Parlamentswahl in Italien gehen die Meinungen auseinander: Für die einen beginnt mit Meloni an der Spitze jetzt die Zeit eines besseren Italiens, für die anderen ist es der Weg in den Neofaschismus.