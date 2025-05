Portugal: Vier-Tage Woche

von Anne Arend 19.06.2023 | 16:00 |

In Portugal nehmen 46 private Unternehmen mit ca. 2000 Mitarbeitern an einem Pilotprojekt zur Vier-Tage-Woche teil. Regierung und Arbeitgeber wollen damit testen, ob das Arbeitspensum auch in vier Tagen zu schaffen ist.