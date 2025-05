Deutschland: Parlament für die Jugend

von Renée Severin 24.04.2024 | 16:00 |

Das europäische Jugendparlament in Hamburg ist ein Verein von jungen Menschen für junge Menschen. Die ehrenamtlichen Mitglieder organisieren Debatten, wecken politisches Interesse und ermöglichen so Teilhabe. Auch in anderen Ländern der EU.