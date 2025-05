Österreich: Abschiebung während Hochzeit

von Christian von Rechenberg 16.01.2024 | 16:00 |

Eine Hochzeit, die so ganz anders endete, als das Brautpaar sich das vorstellte. Am Samstag wollten Gundula und Hamza in einem Vorort von Wien heiraten, als plötzlich Beamte den Bräutigam verhafteten – er soll abgeschoben werden.