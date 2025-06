Sechser-Gipfel: Obama traf EU Regierungschefs

18.11.2016 | 16:00 |

US-Präsident Barack Obama traf heute die Staats- und Regierungschefs Merkel, May, Hollande, Renzi und Rajoy. In den Gesprächen ging es um die Folgen des Machtwechsels in Washington und die zukünftigen Beziehungen zwischen Europa und den USA.