Modernes Spanien in Gefahr?

von Andreas Klinner und Peter Ruppert 24.07.2023 | 16:00 |

Dank neuer Gesetze leben queere Menschen in Spanien freier als in anderen Ländern Europas. So können Personen ab 16 Jahren relativ unbürokratisch ihren Geschlechtseintrag ändern lassen. Viele fürchten nun den Einfluss der Rechtspopulisten.