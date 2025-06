Restaurant macht Menüs aus Müll

25.11.2016 | 16:00 |

Rund ein Drittel unserer Lebensmittel landen im Müll, dabei soll etwa jeder Vierte in Brüssel in Armut leben. Die Brüsseler Organisation „Eatmosphere“ will ein Zeichen setzen. Ihr Projekt: ein Restaurant, in dem nur mit Lebensmitteln gekocht werden, die auf dem Weg in den Abfall waren.