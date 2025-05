Malmö: Mini-Häuser für Mäuse

von Sohad Khaldi 28.02.2024 | 16:00 |

In der schwedischen Stadt Malmö drapieren Künstler winzige Läden für Mäuse am Straßenrand. Am Sockel eines Wohnhauses in der Innenstadt sind die liebevoll gestalteten Fassaden zweier Mini-Häuser für Mäuse zu bewundern.