Luftangriffe in der Ukraine

von Jan Fritsche 26.08.2024 | 16:00 |

Zahlreiche Regionen der Ukraine wurden in der Nacht und am Morgen Ziel russischer Angriffe, vielerorts kam es zu Stromausfällen. Drei Menschen sollen ums Leben gekommen sein, Tausende suchten Schutz in der Kiewer Metro.