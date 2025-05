London: Abwasser verpesten Englands Gewässer

von Britta Jäger 11.04.2024 | 16:00 |

Ungeklärte Abwässer verschmutzen zunehmend Gewässer in England. Laut der britischen Umweltbehörde Environment Agency floss 2023 so viel ungeklärtes Abwasser wie noch nie in offene Gewässer ein. Oppositionspolitiker fordern nun einen Umweltnotstand.