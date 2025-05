Kunstfälscher aus Großbritannien

von Hilke Petersen 29.02.2024

David Hentys Talent für Fälschungen, brachte ihn in den 1990ern in den Knast. Nun fertigt er ganz legal Kopien von Meisterwerken an. Egal ob Basquiat, Lowry oder Picasso.