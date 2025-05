Kroatien: Mückenplage in Osijek

von Wolf-Christian Ulrich 11.07.2023 | 16:00 |

Jedes Jahr leiden die Bewohner in Osijek im Osten Kroatiens unter Unmengen an Moskitos. In diesem Jahr gibt die Gemeinde 1 Million Euro aus, um die Insekten zu bekämpfen - zu groß der Ärger für die Anwohner.