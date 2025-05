Italien: Neapel in blau-weißem Rausch

von Annette Hilsenbeck 02.05.2023 | 16:00 |

Nicht nur die Schönheit der Stadt am Meer oder das gute Essen wirken derzeit wie ein Magnet. Auch der Fußballclub SSC Neapel begeistert die Fans weltweit. Lange ist es her, dass der Club den Meistertitel innehatte. Nun könnte es wieder so kommen.