Hohe Mieten in Wien

von Aleksandar Maier und Wolf-Christian Ulrich 11.05.2023 | 16:00 |

In Deutschland gilt Wien als Wohnungsmarkt-Vorbild, doch die Realität sieht längst anders aus. Kürzlich hat der Staat eine Mietpreissteigerung von knapp 10% genehmigt. Leben in Österreich wird also deutlich teurer. Die hohe Inflation tut ihr Übriges dazu.