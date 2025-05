Hamburg: Abschluss des royalen Staatsbesuchs

von Martin Niessen 31.03.2023 | 16:00 |

Am letzten Tag der Deutschland-Reise besuchen König Charles III. und seine Gemahlin die Hansestadt. Neben dem Gedenken an die NS-Zeit und der Kranniederlegung an der St. Nikolai Kirche steht auch eine Hafenrundfahrt auf dem Programm.