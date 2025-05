Großbritannien: Kahlrasur für guten Zweck

von Yacin Hehrlein 21.03.2023 | 16:00 |

In der Aula einer Grundschule in Stockport rasieren sich Kinder die Haare ab. Der Grund: Solidarität mit ihrem an einem Gehirntumor leidenden Klassenkameraden. Die Kinder möchten, dass Oliver sich nicht allein fühlt.