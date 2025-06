Backen bei Briten im Trend

15.11.2016 | 16:00 |

Seit der Sendung "The great britisch bake off" ist Backen in Großbritannien zum Volksport geworden. Shops für Backutensilien und Backclubs sprießen wie Pilze aus dem Boden. Selber backen ist wieder hipp, vor allem bei jungen Leuten.