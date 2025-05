Frankreich: Museum auf Rädern

von Anna Warsberg 02.04.2024 | 16:00 |

Das "Musée mobile" bringt die Kunst zu den Menschen - in abgelegene und oftmals abgehängte Regionen in Frankreich. Ein LKW fährt Originalwerke aus dem Pariser Centre Pompidou in ländliche Gebiete und bringt Kindern und Erwachsenen Zugang zur Kunst.