Frankreich: Macron verteidigt Rentenreform

von Thomas Walde 17.04.2023 | 16:00 |

Die Rentenreform in Frankreich erhitzt weiterhin die Gemüter. In einer Rede am Abend wird Präsident Macron die unbeliebte Maßnahme verteidigen. Gegen die Erhöhung des Renteneintrittsalters gab es in den vergangenen Wochen starke Proteste.