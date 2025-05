Frankreich: Krawalle nach Polizeigewalt

von Thomas Walde 29.06.2023 | 16:00 |

Bei einer Verkehrskontrolle erschießt ein Polizist einen 17-Jährigen. Das Video widerlegt die Aussage der Beamten, es habe sich um Notwehr gehandelt. Auch in der zweiten Nacht in Folge kam es in französischen Städten zu heftigen Ausschreitungen.