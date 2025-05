Frankreich: Kinostart von „Napoleon“

In Paris findet die Premiere von „Napoleon“, dem neuen Historiendrama von Ridley Scott, statt. Mit Starbesetzung in den Hauptrollen – namentlich Joaquin Phoenix und Vanessa Kirby – startet der Film am 23. November auch in deutschen Kinos.