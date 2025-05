Frachter in sicherem Hafen angekommen

von Renée Severin 03.08.2023 | 16:00 |

Der mit Autos beladene Frachter Fremantle Highway ist an seinem neuen Ankerplatz in Eemshaven angekommen. Zwei Boote schleppten den Frachter und an Bord wurde die Stabilität des Schiffs ständig kontrolliert – die Sorge vor einer Umweltkatastrophe war groß.