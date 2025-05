Erleichterung in Brüssel

von Isabelle Schäfers 24.07.2023 | 16:00 |

Nach dem Höhenflug der Rechtskonservativen in Italien, Schweden und Finnland hat Vox in Spanien stark verloren, eine Regierungsbeteiligung ist daher eher unwahrscheinlich. Aber für die EU kommt die spanische Parlamentswahl zur Unzeit: Spanien hat am 1. Juli turnusgemäß den EU-Ratsvorsitz übernommen.